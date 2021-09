MUGNANO. MANCATO RECAPITO AVVISI ACCONTO TARI 2021. NOTA

Si comunica che, a causa di un disguido tecnico-informatico, malauguratamente non tutti gli avvisi dell’acconto TARI 2021, con scadenza della 1^ rata il 31/08/2021, sono stati postalizzati e consegnati da Poste Italiane ai contribuenti interessati.

Pertanto, in data 31/08/2021, si è provveduto ad un nuovo inoltro al servizio postale dell’elenco degli avvisi non recapitati e che, quindi, saranno consegnati ai contribuenti, presumibilmente, entro la 2^ decade del corrente mese.

Si specifica che, per gli utenti interessati dal mancato recapito, questo Comune non terrà conto della iniziale scadenza del 31/08/2021 e non applicherà le sanzioni previste per legge, mentre restano confermate, ovviamente, tutte le altre scadenze successive.

In ogni caso, l’Ufficio Tributi comunale è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni ai recapiti e secondo le modalità sotto riportate

