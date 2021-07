Mugnano – Maria Santissima delle Grazie in mezzo al suo popolo

Ogni seconda domenica di luglio la Madonna delle Grazie, Patrona di Mugnano del Cardinale viene portata in processione tra i vicoli e vicoletti del paese, ma negli ultimi due anni, a causa della pandemia ciò non è stato possibile. Questa sera la Statua della Vergine è stata portata a spalla, in piazza Umberto I ove è stata celebrata la Santa Messa solenne, dal nuovo Rettore don Giuseppe Autorino. Al termine della Celebrazione Eucaristica, è stata sciolta una corona di palloncini, che è volata in cielo. Lo spettacolo dei fuochi d’artificio e le note della banda musicale hanno accompagnato l’ ingresso nel Santuario di Maria Santissima delle Grazie.

