MUGNANO- MONTEFORTE. Auto contro un albero, muore donna alla guida di una Fiat Seicento. Foto

Tragico incidente stradale poco dopo mezzogiorno sulla Nazionale delle Puglie tra i Comuni di Monteforte e Mugnano del Cardinale, dove una Fiat Seicento condotta da una donna ha urtato violentemente uno dei tanti alberi presenti ai margini della strada. L’impatto violentissimo non ha dato scampo alla donna che è morta sul colpo. L’auto procedeva in direzione del mandamento baianese, non si sa ancora nulla sulla dinamica. Inutili i soccorsi del 118 che hanno tentato il tutto per rianimare la donna ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto operano i Carabinieri della Compagnia i Baiano e i Vigili del Fuoco di Avellino. Strada letteralmente bloccata onde consentire il recupero della salma e togliere il veicolo danneggiato.

