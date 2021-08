MUGNANO. Napolitano Gerardo ha firmato per l’ Avellino Calcio

Mugnano è in festa perché un suo giovanissimo calciatore Gerardo Napolitano ha firmato per l’ Avellino Calcio. Gerardo è un ragazzino di 14 anni che ha calcato i campi di calcio sin da bambino. Ha dato i primi calci al pallone frequentando l’ “Americo Canonico” poi è arrivata la svolta con l’ ingresso nella “Peluso Academy”. I genitori ringraziano vivamente il mister Antonio Peluso, persona perbene e professionista serio, che fa questo lavoro da oltre 40 anni e che ha ben indirizzato Gerardo. Il giovane mugnanese è ora entrato a far parte del Calcio che conta, lui che proviene da una famiglia di lupacchiotti, può adesso portare in alto l’ Avellino. A Gerardo vanno le congratulazioni della redazione di Bassa Irpinia.

