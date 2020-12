I giovani di San Michele comunicano a malincuore che domani non si terrà il “fucarone” di San Silvestro. Il falò della mazzanotte era diventato ormai un appuntamento fisso, simbolo di gioia, unione e amicizia. Quest’ anno data l’emergenza Covid e in rispetto delle tante vittime causate dal Coronavirus non ci sarà nessun falò. I giovani di San Michele danno a tutti appuntamento al prossimo anno augurando a tutti un buon 2021.

adsense – Responsive – Post Articolo