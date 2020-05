Mugnano del Cardinale – Nuova Alleanza Popolare presenta le sue proposte per l’ emergenza Covid19

Nuova Alleanza Popolare ha presentato un documento contenente proposte per affrontare la grave crisi economica causata dal Covid19.

Ecco cosa propone: Cancellazione della tassa sui rifiuti per gli esercizi commerciali che sono stati chiusi, cancellazione tassa di occupazione di suolo pubblico, abolizione per le famiglie bisognose di qualunque tipo di imposta, riconoscimento e rimborso delle spese di sanificazione, dotare la protezione civile di termoscanner, accordo con l’istituzione scolastica per affrontare la riapertura dell’anno scolastico.

Ecco il documento protocollato al Comune

adsense – Responsive – Post Articolo