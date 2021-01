Mugnano – Oggi si celebra il Patrocinio di Santa Filomena e la Benedizione dell’ olio

Oggi si celebra il Patrocinio di Santa Filomena e viene benedetto l’ olio che alimenta la lampada presente all’ altare della Santa. Il Rettore del Santuario Monsignor Francesco Braschi ha scritto un messaggio molto importante per tutti i fedeli, noi vi riportiamo il testo integrale.

“Cari devoti e generosi benefattori del Santuario,

Ritengo molto importante che voi comprendiate l’importanza dell’Olio Benedetto di Santa Filomena che è un Sacramentale del Santuario di Santa Filomena. Questo è l’unico posto al mondo dove potrete trovare l’autentico Olio Benedetto di Santa Filomena.

L’evento principale di oggi, la Festa del Patrocinio di Santa Filomena, fu concesso da Papa Leone XIII il 14 gennaio 1896. Fu deciso che sarebbe stato celebrato la domenica successiva al 10 gennaio, lo stesso giorno dell’annuale benedizione dell’olio di Santa Filomena.

Molte donazioni di olio sono state fatte da voi devoti e dai Centri dell’Arciconfraternita nel mondo. Un’enorme ringraziamento va a tutti i Centri dell’Arciconfraternita che hanno avuto la possibilità di festeggiare il compleanno di Santa Filomena quest’anno nonostante la pandemia. Questa donazione dell’olio significa unità della devozione alla Santa attraverso il Santuario di Santa Filomena. Questa è un’unione Spirituale tra tutti noi, che è presente nei corpi e che unisce nello Spirito, la quale dà a questa devozione uno speciale tipo di forza.

Noi saremo uniti in questo giorno di Festa per celebrare la benedizione del Sacro Olio di Santa Filomena, un importantissimo Sacramentale della Santa.

Dopo l’arrivo dei gruppi che hanno donato l’olio, che quest’anno saranno presenti in maniera limitata, tra le ore 9:00 e le ore 10:00, avviene la benedizione dell’Olio durante la celebrazione della Santa Messa delle 10:00 all’Altare Maggiore. Dopo la benedizione dell’olio, riaccendiamo la lampada dell’ Olio che arde perennemente all’altare del Sacro Corpo di Santa Filomena. Il nuovo Olio Benedetto viene lasciato per l’intera notte presso il Sacro Altare di Santa Filomena e utilizzato per mantenere accesa la Lampada dell’olio davanti il corpo della Santa. Anche quest’anno, nonostante le enormi difficoltà dovute alla pandemia, utilizzeremo l’Altare Maggiore grazie alla grande quantità di olio donato. L’olio ardente viene aggiunto all’Olio Benedetto gli anni precedenti e distribuito in tutto il mondo. Vi saluto con una benedizione per il Nuovo Anno, per un 2021 di buona salute, felicità, santità e umiltà dall’Altare del Sacro Corpo di Santa Filomena”.

(Mons. Giovanni Braschi

Rettore del Santuario

Custode del Sacro Corpo di Santa Filomena) – tratto dal sito ufficiale del Santuario.

