Mugnano – Presepe Vivente da remoto

In questo difficile momento storico non ci si può allontanare dalla fede e dalle tradizioni e a Mugnano del Cardinale è stato organizzato il Presepe Vivente da remoto. Ecco l’ annuncio del parroco Don Giuseppe Autorino :

“Diverse famiglie della nostra comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale interverranno in collegamento dalle loro case per raccontare la più grande storia del mondo: la nascita di Gesù bambino, che è venuto a portato la salvezza per ogni uomo di buona volontà, incarnando l’amore vero che ognuno di noi può vivere con passione.

Vi aspettiamo il 26 dicembre alle ore 18.30 in collegamento

https://www.facebook.com/Parrocchia-Ascensione-Maria-SSdel-Carmine-370317209825830/”.

