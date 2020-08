Mugnano – Ricco programma per la comunità interparrocchiale

Il settembre della comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale si presenta ricco di impegni. Il 5 settembre si terrà in piazza Cardinale la “Festa della Saggezza”. L’ 8 settembre giorno della natività della Vergine Maria sarà celebrata la messa in via Ippolito Marchese. Il giorno 16 alle ore 19 nella parrocchia dell’Ascensione sarà celebrata la messa in suffragio dell’ anima di don Giovanni Picariello e a concelebrare ci sarà il vescovo Monsignor Francesco Marino. Il 22 settembre l’ appartamento è con la veglia in onore di San Pio. Il 28 e 29 ci sarà la festa di San Michele.

