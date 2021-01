MUGNANO. Sfilata dei Mai annullata, ecco il programma delle Sante Messa.

Il comitato organizzatrice della festa del Maio in onore di Santa Filomena comunica quanto segue: “Consapevoli del momento, adeguandoci alle direttive degli organi preposti, (Covid 19), Si comunica alla cittadinanza e a tutta la famiglia Filomeniana che la tradizionale sfilata dei Mai prevista per il giorno 10/01/2021, in onore della nostra amata Santina, non sarà effettuata. Il programma delle SS Messe del 10/01/2021 rimarrà invariato e cioè: ore 7.30 – ore 10.00 – ore 18.00. Si comunica inoltre che è disponibile il calendario 2021 di Santa Filomena, da anni sempre presente nelle vostre case, che potrà essere acquistato presso il comitato in via Vittorio Emanuele oppure direttamente al Santuario di Santa Filomena. Affidiamoci a Lei, la nostra Amata Santina, in preghiera affinché la pandemia termini il più in fretta possibile. Viva Santa Filomena”.

Il comitato

