Si è svolta ieri sera alle 22.30 la veglia di preghiera per San Pio, in occasione della sua nascita al cielo.

Per Padre Pio, la fede era “l’unico punto di appoggio” nel mare tempestoso della vita e “la ha Bb cosa più sacra che c’era nel suo cuore”.

Profondamente convinto della necessità e della preziosità della fede, egli la raccomandava a tutte le anime che ricorrevano a lui.

