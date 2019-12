La giornata di Santo Stefano ha visto i ragazzi del Forum Giovani impegnati nell’evento “Mo ven Natal 2019” che si è svolto in piazza Padre Pio. Per i piccoli sono stati allestiti i gonfiabili, c’erano gli animator i che hanno fatto divertire bambini e adulti. A tutti sono state offerte fette di panettone e cioccolata calda e per ai bambini è stato dato anche un dono, un piccolo panettone, e foto ricordo con Babbo Natale. La manifestazione ha riscosso un ottimo successo.

