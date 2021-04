Mugnano – Si è tenuta la Veglia Pasquale

Quest’ anno causa pandemia, la Veglia Pasquale si è tenuta al far della sera in tutte le chiese.

A Mugnano del Cardinale, nella parrocchia dell’ Ascensione si è svolta la Celebrazione alle 18.30. I fedeli composti e rispettosi delle normative anti-Covid vigenti, hanno partecipato alla funzione religiosa. “”Questo non è il tempo per la distrazione, ma al contrario per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale.

E’ tempo di ritrovare il senso della missione che il Signore ci ha affidato il giorno di Pasqua: essere segno e strumento della misericordia del Padre. Pasqua è la festa della Luce”.

