Suor Paz Albao oggi nella Santa Messa delle 10 e in quella delle 19 saluterà la comunità mugnanese poiché ha ricevuto un nuovo incarico e lascerà il Santuario. Suor Paz garbata e gentile ha prestato la sua opera al Santuario di Santa Filomena per oltre 3 anni. Il nuovo Rettore don Giuseppe Autorino e tutta la comunità la salutano calorosamente e la ringraziano per tutti ciò che ha fatto. Possa il Signore accompagnare tutti i suoi passi.

