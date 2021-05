Mugnano – Supplica a Santa Filomena con il Vicario Capasso

Oggi la Chiesa celebra San Mattia Apostolo e nel Santuario di Santa Filomena è stata celebrata la Santa Messa, alle ore 18, dal Vicario generale don Pasquale Capasso, affiancato da don Giuseppe Autorino. Al termine della Celebrazione Eucaristica, come ogni secondo venerdì del mese, è stata recitata la supplica alla Principessina del Paradiso, dinanzi al suo altare. Il Santuario, a capienza ridotta a causa della normativa anti Covid, era gremito di fedeli che in modo composto e commosso hanno partecipato alla funzione religiosa. La Messa è stata dedicata ai sacerdoti defunti, in particolare a quelli della comunità mugnanese, ai compianti don Giovanni Braschi e don Giovanni Picariello. (L. Carullo)

