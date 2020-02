MUGNANO. Tempo di Carnevale e la Pro Loco Rimettiamoci Insieme, è lieta di annunciare, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” presenta il “Carnevale a Scuola”

Spettacoli comici con animatori in maschera, dedicati ai bambini della Scuola dell’Infanzia e di tutte le classi della Scuola Primaria. Un gruppo di attori con Pulcinella ed Arlecchino, protagonisti assoluti con varie scenette comiche, la presenza del Teatrino dei burattini e di animatori che proporranno momenti di musica, canti e tanta allegria, faranno in modo da allietare l’ intera mattina di Sabato 22 Febbraio per condurre i bambini in un viaggio nel mondo della fantasia, del colore e della creatività, oltre il tempo e lo spazio. Un gruppo di animatori sarà presente presso il plesso della Scuola per l’Infanzia in Via S. Silvestro, mentre un altro gruppo presenterà lo spettacolo nei locali della Scuola Primaria in Via Montevergine.

Un ringraziamento particolare alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Luigia Conte che ci ha permesso l’ iniziativa e al personale docente- Ata per la gentile collaborazione che daranno nel corso degli spettacoli. Per l’occasione la Pro Loco, oltre ad offrire gli spettacoli farà dono ai bambini di un simpaticissimo gadget.

