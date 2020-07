Mun “Museo dell’uomo e della natura”, nel Cilento, dal 1° al 30 agosto cinema sotto le stelle

Dal 1 al 30 Agosto, al Museo Mun, suggestivo museo a Tortorella, nel Cilento, inaugurerà un’arena cinematografica “Sotto le stelle il cinema dà spettacolo. Grandi Classici oltre il tempo”, con un ricco programma di appuntamenti, che ospiterà gratuitamente il pubblico curioso, amante del cinema d’autore, ed ospiterà la mostra permanente dell’artista Mauro Paparella, My art My Dreams.

L’iniziativa è promossa dalla società Ericusa srl (concessionaria del bene) e da Graficamente srl, società ideatrice e organizzatrice dell’arena e della mostra, per la promozione della cultura a tutto tondo, con uno sguardo rivolto in particolar modo al cinema, e dedicata agli amanti dell’arte e dello svago. Attività ludiche maggiormente colpite dal Covid. I promotori delle attività previste al Mun, vogliono lanciare un segnale positivo al mondo della cultura e offrire l’opportunità a tutti di godere gratuitamente di una boccata di cultura, in questo momento difficile, che ci ha accomunati tutti.

La rassegna porta la prestigiosa firma del critico cinematografico romano Enzo Lavagnini, che commenta così il percorso cinematografico che ha portato alla realizzazione di questa rassegna:

“Il Cinema, quello veramente “grande”, resiste al tempo. Resistendo, diventa testimonianza e arte. Diventa ricordo. Diventa memoria, eppure rinnova, al contempo, a ogni proiezione, per propria, originalissima magia, emozioni sempre attuali. Emozioni eterne. Universali. Con la rassegna “Sotto le stelle Il Cinema dà spettacolo. Grandi classici oltre il tempo” segneremo proprio la strada, di un percorso palpitante e sentimentale che ci porterà, attraverso avventure in luoghi vicini, lontani, immaginari o quotidiani, fin dentro gli amori, i drammi, le commedie, i conflitti, le guerre, le esplorazioni,che hanno illustrato, ed illustrano la storia narrata ma, di ravvicinato riflesso, anche vicende vicine e proprie di ognuno di noi, gli spettatori.

Sarà un viaggio affascinante, lontano e vicino, ma sempre sotto le stelle, in compagnia di grandi attori e di registi importanti, e fin dentro le capacità magnetiche e prodigiose del racconto delle immagini in movimento, cominciato con la lanterna magica, approdato ai 3D e ai tanti effetti speciali, che allora come oggi ci conquista gli occhi, ci accarezza, ci prende per mano e ci induce a sognare, tutti insieme, la stessa storia…Che lo spettacolo inizi…”

Federica Guerriero

Per info: tel_081 1885 8381, INSTAGRAM @museouomonatura FB MUN Museo dell’Uomo e della Natura

Indirizzo_Contrada Caselle Soprane, Località Scaletto snc (143,57 km) – 84030 Tortorella (SA)

