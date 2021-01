Muore prematuramente il soldato Caracciolo Salvatore. Il cordoglio del Comitato Regionale ITAMIL Campania.

Appresa la tragica notizia della scomparsa del giovane Soldato VFP1 Caracciolo Salvatore effettivo al 10° Reparto di Sanità “Napoli”, esprimiamo, a nome dell’organizzazione Sindacale ITAMIL Campania e di tutti i nostri tesserati, i sentimenti di più profondo dolore e cordoglio nei confronti dei genitori e di tutti i familiari. A loro va la nostra vicinanza , in un momento di così grave ed incomprensibile dolore, che lascia sgomenti ed incapaci di accettare un destino tanto infausto ed angoscioso. Il giovane Salvatore, ragazzo splendido, che si è sempre distinto per educazione, altruismo e bellezza d’animo, lascerà per sempre un vuoto straziante nella nostra Forza Armata e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di amarlo. Cieli Blu Salvatore

Comitato Regionale ITAMIL Campania

adsense – Responsive – Post Articolo