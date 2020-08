Musica sotto le stelle a Visciano, dal volontariato ai Cortifestival

È un iniziativa realizzata da Radio Carpine e Piccola Opera della Redenzione per focalizzare il tema del volontariato che in questo periodi di emergenza sanitaria è stato particolarmente presente per venire incontro alle tante esigenze delle fasce più deboli come anziani soli, portatori di handicap e famiglie disagiate economica- mente. Evento che si terrà sabato prossimo 29 agosto alle 20,30 nel Parco giochi ‘Giovanni Paolo II’ con la consegna di un encomio ai giovani e donne della Protezione Civile ATAPC coordinata da Gioacchino Iovino che tanto si è prodigata in questo periodo di pandemia con la distribuzione di generi alimentari per quelle famiglie, pensionati, minori, famiglie disagiate e portatori di handicap costretti a testare a casa per le restrizioni previste dal governo. Encomio che sarà consegnato dall’amministrazione comunale e dal sindaco, dr Gianfranco Meo. Un’iniziativa in cui vi sarà anche la proiezione di alcuni cortometraggi che hanno partecipato negli anni alle varie edizioni del Carpine d’Argento ideato e organizzato dal prof. Fioravante Meo, Nicola Santorelli e Mimmo Napolitano. Evento che si concluderà con un evento musicale con artisti locali come Vittorino Montanaro, Luigi Soviero e Pietro Iannicelli. Per l’occasione della premiazione interverrà Carmine De Pascale, capo della Protezione Civile Campana, che porterà il saluto anche del Governatore Enzo De Luca.

Nicola Valeri

