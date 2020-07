MY ART MY DREAMS, LA MOSTRA DELL’ARTISTA MAURO PAPERELLA AL MUN “MUSEO DELL’UOMO E DELLA NATURA” DI TORTORELLA in CILENTO

Dal 1 al 30 Agosto al Mun di Tortorella, nel Cilento, splendida struttura incastonata nella roccia rinomata per gli eventi di grande spessore, in concomitanza dell’arena cinematografica gratuita dedicata ai grandi classici del cinema “Sotto le stelle il cinema dà spettacolo. Grandi Classici oltre il tempo”, sarà ospitata la mostra di Mauro Paperella, artista originale e poliedrico, che condividerà con gli ospiti del Mun, uno spaccato sulle sue opere attraverso l’installazione di My art my dreams.

La mostra di Mauro Paparella “My Art My Dreams” è una collezione sperimentale di dipinti rara bellezza: opere realizzate su tavole di legno e cornici di metallo, arricchite da una profonda ricerca dedicata ai colori e ai materiali.

Le creazioni di My Art My Dreams fotografano spaccati di storia, celebrano personaggi noti, altre a raffigurare frammenti dei sogni più particolari dell’artista, quei piccoli flashback che si ricordano vagamente al risveglio mattutino.

La tecnica è acrilico su tela con un accostamento di colori caldi e freddi, deciso, senza esitazioni. Grazie a queste opere l’artista ha conseguito importanti premi di arte contemporanea, e ricevuto importanti recensioni da esperti e critici d’arte.

La partecipazione alla mostra My Art My Dreams e all’arena cinematografica “Sotto le stelle il cinema dà spettacolo. Grandi Classici oltre il tempo” sono a titolo gratuito.

L’iniziativa è promossa dalla società Ericusa srl (concessionaria del bene) e da Graficamente srl, società ideatrice e organizzatrice dell’arena e della mostra.

Un’iniziativa di promozione della cultura a tutto tondo, con uno sguardo rivolto in particolar modo al cinema, e dedicata agli amanti dell’arte e dello svago. Attività ludiche maggiormente colpite dal Covid. I promotori delle attività previste al Mun, vogliono lanciare un segnale positivo al mondo della cultura e offrire l’opportunità a tutti di godere gratuitamente di una boccata di cultura, in questo momento difficile, che ci ha accomunati tutti.

Massimo Antonino Cascone

Per info: tel_081 1885 8381, INSTAGRAM @museouomonatura FB MUN Museo dell’Uomo e della Natura

Indirizzo_Contrada Caselle Soprane, Località Scaletto snc (143,57 km) – 84030 Tortorella (SA)

adsense – Responsive – Post Articolo