Una donna scavalca una montagna di rifiuti pur dii raggiunger il parcometro. Borrelli e Simioli:” Bell’esempio per tutti ma ora diamoci da fare affinché la civiltà diventi la normalità e non sia l’eccezione.” Il Mattino riporta una notizia che racconta di un episodio dove civiltà e senso civico si scontrano.

Nella zona di Porta Nolana, una donna anziana raggiunge un parcometro scalando una montagna di rifiuti, di ogni genere, tra cui anche un frigorifero come racconta il Mattino.

Il Consigliere Regionale del Sole che Ride Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli commentano così l’episodio : ”Avrebbe potuto desistere dal voler pagare la sosta della propria vettura, sconfortata dalla situazione. In una città dove tante persone parcheggiano in modo arbitrario ed incivile affidandosi anche ai parcheggiatori abusivi, dove il degrado potrebbe spingere chiunque a fregarsene delle regole, una donna, invece, sceglie di essere civile e rispettare le regole nonostante le difficoltà. Queste persone sono la nostra speranza. Gran bell’esempio per tutti noi. Ora, però, eliminiamo le vergogne che deturpano la nostra città, la civiltà deve divenire una normalità e non essere l’eccezione.”