Napoletano. Uomo morto schiacciato da un albero

Una vittima a Napoli per il maltempo. Un uomo di 62 anni è morto schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. E’ accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città. Il dramma si è consumato all’alba durante le forti raffiche di vento della mattina. La vittima stava transitando lungo via Nuova Agnano quando l’arbusto l’ha travolt in pieno. La vittima è stata soccorsa dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Le ferite riportate per effetto dello schiacciamento erano troppo gravi. Il 62enne è un commerciante residente a Maddaloni (Caserta). Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La Procura potrebbe aprire una fascicolo di indagine per omicidio colposo. (foto web)

