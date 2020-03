NAPOLI. 8 marzo al Pascale: Unite si vince. L’augurio delle operatrici sanitarie dell’Istituto dei tumori di Napoli alle pazienti ricoverate.

La senologa Franca Avino stamattina era di guardia. L’8 marzo ha deciso di passarlo con le sue pazienti. È toccato a lei, 30 e passa anni trascorsi in sala operatoria, distribuire la mimosa alle donne ricoverate nel reparto di Senologia e di tutti gli altri reparti del Pascale. Ma Franca Avino non ha distribuito solo le mimose. Insieme a un rametto di fiori, a nome di tutte le operatrici sanitarie dell’Istituto dei tumori di Napoli, ha donato anche una pergamena con su scritto una frase di augurio e di speranza per chi soffre.

“Tutto andrà bene, non temere. Tu sei invincibile” “Ogni giorno ricorda a te stesso che sei tu la persona più importante della tua vita. Abbine cura”. “Unite si vince”, si legge in alcune delle 50 frasi scritte dalle dottoresse del più grande polo oncologico del Mezzogiorno raccolte in un manifesto affisso in tutto l’ospedale e dal titolo Le donne per le donne: chirurghe, cliniche, radiologhe, radioterapiste, ricercatrici. Un piccolo contributo per non dimenticare la festa dell’8 marzo in un momento della vita sociale molto particolare.

” 8 marzo, nel tempo del corona virus, al Pascale. – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – La nostra vicinanza alle pazienti ricoverate, nel segno della speranza che non muore mai”.

Ed è proprio un progetto di speranza quello portato avanti dalle donne del Pascale. Oggi rivolto alle pazienti ricoverate con una frase d’amore e un mese fa rivolto a tutti cittadini con un video messaggio diffuso nelle stazioni del trasporto in ferro di tutta la Campania. Nel video messaggio le donne del Pascale lanciano l’ Invito a fare prevenzione e quindi a volersi bene.

adsense – Responsive – Post Articolo