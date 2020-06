Napoli. Buon compleanno Federico II, premiate le giovani eccellenze. Il sistema universitario volano di progresso culturale e civile, al centro dell’intervento del Ministro Gaetano Manfredi

di Gianni Amodeo

Nelle passate edizioni, la festosa cerimonia del Buon compleanno della Federiciana– instaurata nel 2015 per la volontà del Rettore pro tempore, Gaetano Manfredi– si è dipanata con applauditi spettacoli d’arte musicale e manifestazioni di varia e stimolante umanità proprio nei luoghi e contesti federiciani per antonomasia, come per focalizzare la stretta e forte correlazione che legano profondamente Napoli e la “sua” Università; un evento da vivere pienamente quale modalità di riconoscimento e d’identità per le generazioni che frequentano l’una e l’altra- e le hanno frequentate negli anni giovanili- per la loro formazione culturale e professionale per l’attivo inserimento nella società. Una bella consuetudine d’incontro e di vicinanza open air, che, tuttavia, per le disposizioni di sicurezza e distanza sociale in materia anti Covid–19, non è stato possibile osservare nella ricorrenza del 796 anniversario dell’istituzione di una delle più antiche e prestigiose Università d’Europa e del mondo occidentale, la cui fondazione, sancita il 5 giugno del 1224, costituisce uno degli atti più significativi di Federico II, lo Stupor mundi sia per la ricchezza e molteplicità degli interessi culturali con cui si connotava, da poliglotta qual era, sia per la laica visione della politica quale arte per il buon governo dei popoli.

Ed in tempi di didattica a distanza in modalità telematica – che in tutte le Università ha funzionato bene, anche per le sedute di laurea, mentre, con il superamento delle fasi emergenziali, si va ormai verso la normalità della didattica sia in presenza che in forma mista, integrando al meglio la modalità digitale e quella di presenza, a seconda delle esigenze degli Atenei– a far da sfondo alla cerimonia del Buon compleanno 2020 non poteva che essere l’Aula del Senato accademico, con il Rettore, Arturo De Vivo, a rendere gli onori di ospitalità e di coordinamento. Un’ambientazione simbolica, che nulla ha tolto all’atmosfera vissuta nelle precedenti edizioni, segnandola con un tocco di maggiore raccoglimento e soprattutto di maggiore consapevolezza verso le dure contingenze che si vivono nel mondo per effetto del Covid–19 e che richiedono un impegno collettivo di responsabilità condivisa, per superarle nelle cause, genesi ed effetti, concorrendo a costruire un mondo migliore e vivibile.

Cuore dell’evento, la premiazione di sessantasei giovani– numero raddoppiato rispetto allo scorso anno, con il conferimento dell’assegno di 500 euro- per l’impegno che profondono nella loro formazione e nel campo della ricerca da vere e proprie eccellenze che onorano la Federiciana. Un riconoscimento dovuto e doveroso, per dare spazio e rilevanza ai merito reali con cui la cultura e il lavoro veicolano e alimentano la crescita civile della società negli scenari del Terzo Millennio. Un tema focalizzato da Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca,ch’è di casa nella Federiciana, di cui è stato Rettore, presiedendo, al contempo, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

“ E’ stato emozionante- ha dichiarato- festeggiare il 796° anniversario dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Ateneo al quale sono particolarmente legato per la mia esperienza, prima da studente e poi da accademico. E’ stata un’occasione di riflessione sul valore dell’Università e sul suo ruolo nella società. Ci attende un futuro di grandi cambiamenti e il mondo universitario ha la responsabilità di diventare con sempre maggiore incisività il motore del progresso, tanto in campo scientifico quanto in ambito umanistico, affidandosi ad una visione basata sul merito, capace di dare spazio alle competenze e risposte concrete alle nuove esigenze della società”.

COGNOME NOME DESC_CORSO DI VECE CAMILLA SCIENZE GASTRONOMICHE MEDITERRANEE CONTE MARCELLA SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE CRISTOFARO BRIGIDA SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI GRIMALDI CHIARA TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI IMBO’ LORENZO EMILIANO SCIENZE ERBORISTICHE MOLLO ANTONIETTA CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM) MARIANI ANDREA MEDICINA E CHIRURGIA LABANCHI PASQUALE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA SANTONASTASO FEDERICA BIOTECNOLOGIE MEDICHE MICALLO ILARIA BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE PASCALE GIULIANA OSTETRICIA CAPUANO MARIA SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TONTOLI ALESSIA FISIOTERAPIA CIULLO MARTA SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE CASTIELLO TERESA TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA MARRA LORENZA MICHELA TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA FIORETTI MARIA ROSARIA INFERMIERISTICA LANDI SABRINA INFERMIERISTICA PEDIATRICA NAPOLITANO CHIARA ARCHITETTURA OREFICE ELEONORA DESIGN FOR THE BUILT ENVIRONMENT BORRIELLO MARIA ASSUNTA BIOLOGIA CAMPANILE SALVATORE BIOLOGIA DI GREGORIO BARLETTA GIOVANNI BIOLOGIA AMBROSINO FEDERICA BIOLOGIA GENERALE E APPLICATA BOCCIA VINCENZO FISICA CALABRESE ROBERTA FISICA SARDO NICOLETTA INGEGNERIA CHIMICA CRISPINO RAFFAELE BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE (IN LINGUA INGLESE) PASSARIELLO DOMENICO INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO PENNINO STELLA INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA ESPOSITO FEDERICO INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE PUNZO VINCENZO INGEGNERIA BIOMEDICA BELFIORE ANNALISA INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI CACCAVALE MATTEO INGEGNERIA INFORMATICA ELEFANTE RAFFAELE INGEGNERIA ELETTRONICA PACIA GIUSEPPE DANIELE PIO INGEGNERIA MECCATRONICA D’ALESSANDRO MARTINA INGEGNERIA MECCANICA PER LA PROGETTAZIONE E LA PRODUZIONE GIRARDI FIORE INGEGNERIA GESTIONALE DELLA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE CUCCURULLO GIADA MARIA LORENZA INGEGNERIA MECCANICA ALTRUDA ANTONIO INGEGNERIA MECCANICA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE ESPOSITO CHIARA INGEGNERIA GESTIONALE MARRA LUIGI INGEGNERIA AEROSPAZIALE GENTILE ANDREA MATEMATICA GATTA FEDERICO MATEMATICA GRIECO DOMENICO CHIMICA CAMPO VALENTINA BIOTECNOLOGIE BIOMOLECOLARI E INDUSTRIALI BIANCO LUIGI GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA GULL FEDERICA SCIENZE GEOLOGICHE CARUSO RAFFAELE INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA SCOTTO DI CARLO GIUSEPPE INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA PISCOPO ENNIO ECONOMIA AZIENDALE (LM) MANZI MARIA ANGELA ECONOMIA AZIENDALE (LM) PANE LORENZO GIURISPRUDENZA NUZZO MARIA CHIARA GIURISPRUDENZA DI MARTINO BENEDETTO FINANZA MERONE STEFANIA ECONOMICS AND FINANCE (LM) FERRARA LUIGI SCIENZE STATISTICHE PER LE DECISIONI D’ANDREA ELENA SCIENZE POLITICHE GUCCIARDI MATILDE COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E POLITICA MEGALI SILVIA POLITICHE SOCIALI E DEL TERRITORIO NOCERINO GIANLUCA GIOSAFATH FILOSOFIA VARCA MATTEO DOMENICO LETTERE CLASSICHE DEL POZZONE GIACOMO FILOLOGIA, LETTERATURE E CIVILTÀ DEL MONDO ANTICO TRONCONE LUISA LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE AURIEMMA ERSILIA PSICOLOGIA DI DONNA ROBERTO STORIA

