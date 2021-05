NAPOLI: Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” Gen. C.A. Mezzavilla incontra i militari del Comando Provinciale di Napoli

Questa mattina il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” Generale di Corpo di Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla si è recato in visita presso la caserma Pastrengo, storica sede del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.

Ad accoglierlo il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala e una rappresentanza di militari della sede.

Durante l’incontro, tenutosi in una cornice ristretta per garantire il massimo rispetto dei protocolli sanitari anti-contagio, il Generale Mezzavilla ha rivolto un particolare plauso a tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, per l’incessante e quotidiana azione di prevenzione svolta, dedicando particolare attenzione alle recenti e significative operazioni di contrasto alla Criminalità Organizzata partenopea. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il delicato ed essenziale ruolo svolto dalle cento Stazioni e Tenenze Carabinieri, capillarmente distribuite in città e provincia, fondamentali presidi a tutela della civile convivenza e della legalità.

Il Generale anche visitato la Centrale Operativa del Comando Provinciale, essenziale punto di contatto e assistenza al cittadino, reso oggi ancora più efficace dall’adozione di nuove tecnologie , tra cui quelle a tutela delle vittime di violenza di genere.

