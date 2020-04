Napoli. Coronavirus – La cura-Ascierto è efficace, nel Veneto sarà praticata a domicilio. Per la soluzione vaccinale i tempi si annunciano lunghi

E’ in fase di pre – pubblicazione, in Cina. Ma il prospetto dei dati dello studio realizzato dall’Anhui provincial hospital e dall’Ospedale Anhui Fuyang se non sono del tutto rassicuranti, certamente vanno al di là dell’orizzonte delle speranze e sono incoraggianti. Il tocilizumab, il farmaco di particolare efficacia indicato nelle terapie per l’ artrite reumatoide, fa registrare importanti e significativi riscontri curativi sui contagiati dal coronavirus.

I dati dello studio si riferiscono alla sperimentazione praticata in Cina verso venti persone sofferenti di covid–19, trattate con terapie di routine alle quali è stato aggiunto il tocilizumab. Un mix integrato di terapie con esiti importanti in quindici pazienti, per i quali la febbre molto alta è calata nella normalità, mentre il bisogno di assunzione di ossigeno si è ridotto gradualmente, mentre per un paziente non è stato più necessaria l’ossigenoterapia programmata. Di particolare rilevanza nei dati emersi, la mancanza di effetti collaterali per l’utilizzo del tocilizumab nella cura praticata.

I riscontri che giungono dalla Cina corrispondono a quelli già registrati nei pur ridotti numeri della sperimentazione della cura- Ascierto, a Napoli, Caserta, Cosenza e Padova; cura, che, com’è noto, agisce sugli effetti del covid–19, contenendoli e debellandoli, fermo restando che la risoluzione terapeutica radicale è affidata al vaccino specifico, per il quale i tempi non si profilano a breve periodo, essendo necessario almeno un anno. La cura, che fa leva sull’utilizzo del tocilizumab, costituisce la risultante dell’eccellente lavoro con studio di gruppo, che ha coinvolto i medici del “Pascale” e del “Cotugno” di Napoli. Un impegno che vengono svolgendo con operosa discrezionalità.

E dalla Regione-Veneto, tra le più attive e meglio strutturate sul piano amministrativo e socio-sanitario nell’azione di contrasto all’emergenza sanitaria del coronavirus, arriva un importante segnale riconoscimento per la cura-Ascierto. I contagiati ne potranno beneficiare a domicilio.

adsense – Responsive – Post Articolo