Napoli e provincia: Massicci controlli anti-covid ed opera di convincimento dei Carabinieri. 35 le sanzioni e 2 attività commerciali sospese. Anche un arresto per droga

Serata di controlli anti-covid per i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. Imponente il numero dei militari impiegati: 340, infatti, i Carabinieri presenti in tutta Napoli e provincia. 1260 le persone controllate e 458 gli esercizi commerciali ispezionati.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno svolto – durante i controlli – un’opera di convincimento per un’adesione responsabile da parte dei cittadini (adulti e ragazzi) alle regole per evitare la diffusione del virus.

I Carabinieri sono stati impegnati nelle zone di movida di tutta la provincia partenopea con lo scopo di invitare i cittadini ad un uso cosciente e responsabile dei dispositivi di protezione per arginare la diffusione epidemiologica.

35 le persone sanzionate, 8 di queste in centro e nella zona dei decumani. 2 locali sono stati invece sanzionati perché trovati aperti nonostante il divieto imposto dalle recenti normative anti-covid. 1 di questi nel porto di Ischia dove – tra l’altro – un 31enne è stato sanzionato perché senza mascherina.

Durante le operazioni, i militari hanno comunque continuato e profuso il massimo impegno nei servizi volti al contrasto dell’illegalità diffusa e allo spaccio di droga.

E’ il caso dei Carabinieri della compagnia di Napoli centro che – in Piazza Bellini – hanno arrestato per spaccio di droga un 20enne originario del gambia beccato mentre cedeva della marijuana ad un giovane italiano. Il 20enne – che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio – è stato trovato in possesso di altri involucri contenente la stessa sostanza stupefacente e pronti alla vendita per un peso complessivo di 9 grammi.

I servizi continueranno nei prossimi giorni.

