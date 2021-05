NAPOLI: FREZZA (PIÙ EUROPA), CONSULTAZIONI SARRACINO HANNO TEMPI DA GIRO D’ITALIA

“Apprendiamo che il segretario napoletano del Pd Sarracino stia conducendo un giro di consultazioni con tutte le forze della coalizione regionale per la scelta del candidato sindaco, fissando solo un incontro al giorno. Ci chiediamo se sia ispirato alle tappe del Giro d’Italia, che si sta svolgendo in questo periodo. Evidentemente è un appassionato di ciclismo, oppure ha ricevuto dall’ammiraglia romana l’indicazione di rallentare il gruppo o tirare la volata a qualche candidato, magari grillino” afferma Fulvio Frezza, Consigliere Regionale del gruppo Più Europa-Liberaldemocratici).

“Siamo scalatori ma in tal modo Sarracino prova a sfilarci la catena dalla bici. La sua iniziativa stona con quanto deciso nell’ultima riunione, in cui, per accelerare, si era stabilito di affidare a un gruppo ristretto di tre persone la riflessione sul candidato. Oltre a questo, è chiaro che con tempi così dilatati si finirà per favorire le altre coalizioni, mentre noi saremmo pronti a partire molto prima per bissare lo straordinario successo delle regionali anche a Napoli città” conclude Frezza.

