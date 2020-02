NAPOLI, FUORI DAL BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO LE FIERE IN CITTA’

La Giunta della Camera di Commercio di Napoli, per il secondo anno consecutivo, esclude dal “Bando fiere 2020” tutte le manifestazioni fieristiche che si svolgono a Napoli e Provincia, eccetto una, la Energymed che si svolgerà nel prossimo mese di marzo, per la quale le imprese partecipanti potranno richiedere il voucher.

Le Associazioni dell’Artigianato e delle PMI – Confartigianato, CNA, CLAAI – pur apprezzando l’inclusione dell’evento Energymed, non riescono a comprendere i motivi (in Delibera non sono illustrati), nè l’utilità che ha ispirato tale provvedimento, atteso che l’inclusione delle manifestazioni che si svolgeranno a Napoli, sarebbe stato, sicuramente, utile all’economia locale e di sprone alla partecipazione delle imprese.

Infatti, la Delibera n. 5 del 27/01/2020 stanzia 500 mila euro finalizzati alla concessione di contributi, sotto forma di voucher, per sostenere la partecipazione delle imprese ad eventi fieristici che si svolgono, nel 2020, fuori dalla provincia di Napoli.

Tale provvedimento, sicuramente, non favorisce l’intero tessuto economico, le imprese e l’Ente fieristico, Mostra d’Oltremare, di cui la stessa Camera è socia e si traduce in un mero aggravio di spese per quelle imprese della Provincia di Napoli interessate a parteciperanno alle altre attività fieristiche tipo, Tutto Sposi, Tutto pizza, Vebo, Gustus, Fiera della Casa, Si Ferr, International Tattoo, Aestetica, in quanto non potranno richiedere contributi attraverso la concessione di voucher a parziale copertura delle spese di partecipazione.

