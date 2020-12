Maltempo a Napoli. Le onde del mare forza otto arrivano sulla strada fino ai palazzi mettendo in pericolo le auto che transitano sulla strada. Danni ai ristoranti in via Partenope, che hanno cosretto i vigili alla chiusura della strada al traffico, deviando il flusso delle auto sulla Riviera per il percorso alternativo del Corso Vittorio Emanuele e della Tangenziale. Immagini forti che stanno facendo il giro del web.

&nbs p

adsense – Responsive – Post Articolo