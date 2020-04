NAPOLI. Il tampone dal finestrino della propria auto. Video

Per incrementare il numero dei controlli, l’ASL Napoli 2 Nord ha attivato il “Casello Tampone”: il paziente arriva in macchina in un piazzale indicato dai sanitari; si ferma presso una postazione dove sono presenti due infermieri ed un medico e, senza scendere dall’auto, viene sottoposto al tampone attraverso il finestrino. Il servizio è attivo a Giugliano per tutti i Comuni dell’Asl Napoli 2. È una procedura che abbatte drasticamente i tempi, si fa in meno i 5 minuti, rispetto alle 3 ore necessarie per il tampone a domicilio.

Va sottolineato che il tampone, anche in questa modalità, viene effettuato esclusivamente ai soli pazienti appositamente chiamati dall’Asl (sull’area è presente un presidio della Polizia).

È un’iniziativa molto importante, ma ricordiamo che per fermare i contagi la priorità è stare a casa e mantenere la distanza sociale.

