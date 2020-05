NAPOLI – La fede ai tempi del Covid19, nasce un programma TV

Al via il primo programma televisivo prodotto dalla sezione San Tommaso della Pontificia Facoltà Teologica

A partire dal 15 maggio, ogni venerdì alle ore 19.15, sull’emittente nazionale Padre Pio Tv (canale 145 del digitale terrestre; 445 di TivùSat; 852 di Sky; scaricando l’app “Padre Pio Tv” per gli smartphone – sia iOS che Android – e in streaming internet sul sito www.teleradiopadrepio.it), andrà in onda il programma televisivo “È scesa la sera? La fede si interroga nella tempesta dell’epidemia”, prodotto dalla sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.

“È scesa la sera?” è uno spazio televisivo per l’approfondimento e la riflessione sui temi della fede e sul loro declinarsi in questo singolare frangente storico, connotato da una inedita restrizione delle libertà individuali conseguente all’opera di contrasto alla diffusione dell’ormai famigerato covid19.

Nato da una vivace collaborazione intellettuale tra la sala stampa della Facoltà e il suo Istituto di Scienze Pastorali, rispettivamente guidati da Michele Giustiniano e Carmine Matarazzo, autori della trasmissione, il progetto ha incontrato fin da subito il favore dell’emittente nazionale Padre Pio TV e del suo lungimirante direttore Stefano Campanella.

“È scesa la sera?” vuole offrire una risposta qualificata e competente sui temi che interrogano la teologia in questi tempi, superando la dialettica banalizzante e la spettacolarizzazione dei dibattiti che vanno in scena sulle principali emittenti nazionali, ma conservando al contempo uno stile divulgativo ed un linguaggio accessibile a tutti. Ciascuna puntata si presenta come un seminario telematico (webinar), moderato e condotto dagli stessi autori, che intervistano gli ospiti, stimolandone la riflessione con inquadramenti della tematica e osservazioni.

Ogni incontro ruota attorno ad un tema centrale, sviluppato a partire da un brano della meditazione tenuta da Papa Francesco, in Piazza San Pietro, lo scorso venerdì 27 marzo, nel corso del momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia. Vescovi, teologi, docenti, dirigenti e imprenditori si misurano con una serie di interrogativi, dando vita ad un dibattito dinamico e spontaneo.

La prima puntata, in onda il prossimo venerdì 15 maggio, alle ore 19.15, oltre agli autori Michele Giustiniano e Carmine Matarazzo, vedrà protagonisti il vescovo di Teggiano-Policastro Antonio De Luca, il decano della sezione San Tommaso Francesco Asti, la moderatora della Tavola Valdese Alessandra Trotta, impegnati ad analizzare il tema Sulla barca in tempesta. La fede ci interroga.

