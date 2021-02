Napoli, Laboccetta (Polo Sud): “Maresca faccia come Bassolino, scenda subito in campo”

“Claudio Velardi dalle colonne del Mattino di Napoli sostiene che Antonio Bassolino sia partito troppo presto per la sua corsa a Sindaco. Aggiunge anche che Bassolino da tempo stia parlando ad una città che non esiste più. A dei ceti operai sostanzialmente spariti. Personalmente sostengo che l’ex Sindaco abbia fatto a bene a sparigliare e consiglio al Giudice Catello Maresca di fare altrettanto. Di rompere gli indugi e scendere ufficialmente in campo. A quel punto anche i partiti saranno costretti a sciogliere le rispettive riserve. I tempi dei minuetti e dei tatticismi esasperati non appartengono al mondo della velocità. La sfida sarà bella. Auguriamoci ricca di contenuti e grandi progetti”. Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex deputato e presidente di Polo Sud.

