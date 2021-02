NAPOLI. Perde diamanti al supermercato: è caccia all’uomo misterioso.

È successo a Napoli, nel tardo pomeriggio dello scorso sabato, dove all’interno di un supermercato, un addetto alle pulizie, nello svolgimento delle sue attività di routine, ha ritrovato, nella meraviglia più assoluta, tre diamanti dal valore di cinquantamila euro.

La questione che desta ancora più stupore è che, nel frattempo, pare che nessuno sia tornato a reclamare i preziosi oggetti smarriti ed in città è scattata la caccia a quest’uomo misterioso, catturato oltretutto dalle telecamere di video sorveglianza del supermercato.

Gli addetti ai lavori hanno scrutato tutte le immagini attentamente fino a che sono riusciti a risalire all’uomo, alto con la barba bianca e (ovviamente) con la mascherina in volto, che in un attimo di disattenzione lascia scivolare il sacchetto dalla tasca, sacchetto che conteneva i tre diamanti.

Il sacchetto è ancora al supermercato, tra gli “oggetti smarriti” e senza nessun proprietario che li reclami.

Carla Carro

