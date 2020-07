NAPOLI, SECONDIGLIANO e OTTAVIANO: mezza tonnellata di sigarette di contrabbando sequestrate prima dell’introduzione sul mercato nero dei tabacchi. 2 persone denunciate dai Carabinieri

Lei 33enne, lui 42enne a dicembre. Entrambi del quartiere Pendino e già noti alle ffoo viaggiavano a bordo di due auto cariche di casse di cartone. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia stella li hanno seguiti e osservati a lungo. Quando sono arrivati in Via Limitone d’Arzano sono stati bloccati e perquisiti: nei due veicoli stoccati complessivamente 220 chili di sigarette, suddivise in 1200 stecche. La perquisizione, estesa anche in un villino di Ottaviano riconducibile ai due, ha consentito di rinvenire e sequestrare altre 1400 stecche per 280 chili di “bionde” di contrabbando.

Mezza tonnellata di sigarette che sono costate ai due una denuncia per concorso in detenzione di ingenti quantità di t.l.e. di contrabbando.

