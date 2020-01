🔊 Ascolta l'articolo

L’attività di servizio svolta dai dipendenti finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e della Compagnia di Giugliano in Campania è relativa all’esecuzione di una misura cautelare del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per 1 anno nei confronti di 4 persone relativamente al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato in merito al cc.dd. “Bonus Cultura 18 APP”.

