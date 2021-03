Napoli: “VitAnuova” sigla parteniship con L’ Associazione nazionale guardie giurate

Stamattina nella sede centrale della VitAnuova, azienda leader nella prevenzione e protezione assicurativa, in Napoli nel quartiere Vomero, siglato accordo di partnership con l associazione nazionale guardie particolari giurate.

Presente all ‘evento oltre il Presidente nazionale Giuseppe Alviti, il dottor Alfonso Criscuolo responsabile Area Manager e il dott. Dario Badolato.

In un contesto partecipativo di professionisti acclarati in vari settori anche quello della previdenza assicurativa abbraccia la sicurezza sussidiaria e complementare appoggiando il progetto dell’ Associazione nazionale guardie giurate di creare una polisportiva e gruppi sportivi composte da guardie giurate avendo come scopo non certamente nascosto di seguire le orme delle famose fiamme oro prendendole come esempio.

Per il Presidente Giuseppe Alviti è un’iniziativa di alto livello sia umano che partecipativo che dona giusta dignità ad una categoria, quella delle guardie giurate, spesso troppo volte dimenticata.

adsense – Responsive – Post Articolo