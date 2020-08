NASCE IL BRANO DEDICATO ALLE DONNE DELL’AMDOS-AMOS: TESTO DI GIANLUCA AMATUCCI

“Diversi mesi fa, lo scorso inverno, nella mente e negli occhi rivedevo le immagini della Camminata Rosa da Mercogliano ad Avellino. Volti e speranze. Ricordi ed emozioni”.

È nata così a Gianluca Amatucci, giornalista avellinese, l’idea di scrivere il testo di una canzone da dedicare alle donne e a tutti gli associati di Amos ed Amdos. Un brano profondo dal titolo “Chi combatte non si arrende”. A musicare le parole ci ha pensato il Maestro Luis Di Gennaro, anch’egli irpino doc. La voce, quella della giovane Gaia Bianco reduce dal successo di Casa Sanremo per gli inediti, ha dato un tocco di dolcezza all’interpretazione di un brano delicato… Una canzone eseguita con passione nel corso dell’evento Drive In Rosa al Laceno, un momento musicale ma anche carico di emozioni, che ha riscosso i meritati consensi.

“Volevo interpretare un sentimento. Vedere un fiume di donne unite per una giusta battaglia mi ha spinto a creare questo testo che dedico a chi lotta contro un brutto male ma anche e soprattutto a chi, parenti ed amici, supporta chi soffre. Un mio tributo anche a medici e sanitari che allevia o le sofferenze attraverso la loro professionalità ed umanità. Dalle poesie a un testo per un brano musicale per me è bastato un attimo. Spero di aver interpretato un sentimento vero e a tutte le donne dico… Sottovoce anche adesso che Chi combatte non si arrende“.

