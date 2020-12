Nascita nuovi circoli di FdI nel baianese e soddisfazione per il tesseramento.

Il Portavoce del circolo territoriale di Fratelli d’Italia del Baianese, Stefano De Laurentiis, esprime tutta la sua soddisfazione per il notevole incremento dei tesserati e auspica la nascita di nuovi circoli nel baianese: «Abbiamo quasi raddoppiato gli iscritti. Un grazie va a tutti coloro che con la loro adesione hanno dimostrato di credere nel progetto politico di Giorgia Meloni. Con questi numeri di iscritti, che non sono solo di Baiano, ma di tutto il mandamento, é non solo auspicabile ma anche doveroso fare un ulteriore sforzo affinché, ognuno nel proprio comune si attivi per dar vita al proprio circolo cittadino di FdI. Sicuramente agli interessati non mancherà il supporto del circolo di Baiano. Inoltre in vista del prossimo congresso provinciale, non spero ma credo che al baianese spetti, sia per i voti riportati alle ultime regionali, anche in termini percentuali, sia per le adesioni più che raddoppiate, una rappresentanza ben nutrita nel coordinamento provinciale che verrà. Credo che, visto i profili degli iscritti, oltre ai numeri vi è tanta qualità tra i nostri iscritti , vecchi e nuovi, e sono certo che c’è tra noi chi puo ricoprire anche ruoli apicali nel futuro coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. “

