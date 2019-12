Natale 2019 della scuola d’infanzia del C.D. di Saviano

Il 16/17e18 dicembre 2019 presso l’Ipogeo della Parrocchia Immacolata di Saviano gli alunni di 5 anni dei plessi: ALLOCCA .ex MUSCO e CAPOCACCIA del Circolo Didattico di Saviano con la D.S. Prof.ssa Palma Miracapillo e tutto il personale della Scuola d’Infanzia, ha programmato per la gioia degli Alunni e Genitori, nel periodo Natalizio, una fantastica manifestazione Natalizia. ”Incanto ….di Natale”. L’attività didattica, ludica e religiosa curata dall’Ins. Maria Nappi, ha ripercorso la storia di S. Francesco d’Assisi che per primo realizzò il Presepe. Gli alunni di cinque anni dei tre plessi, hanno svolto la loro esibizione nell’abside della cripta della Parrocchia Immacolata, facendo una riflessione.su alcuni dipinti di Giotto: “ La rinuncia dei Beni, la predica agli uccelli e il lupo di Gubbio”. Sulle note di un canto, i bimbi stessi hanno, poi, composto il presepe, ciascuno con un simbolo/personaggio, hanno recitato la storia di S. Francesco d’Assisi, trasmesso con un video. Sono intervenuti all’iniziativa per i complimenti e gli Auguri di Buon Natale: Don Paolino Franzese, Parroco della Parrocchia Immacolata, il Dott. Francesco Iovino, Consigliere della Citta Metropolitana di Napoli e l’Ass. all’ambiente del Comune di Saviano Prof.ssa Lucia Liguori. L’Insegnante Maria Nappi, in conclusione ha sottolineato che la figura di S. Francesco è stata scelta come esempio ideale di una persona semplice ed umile, vissuta per la fede e per la pace. Lo spunto della recita è stato preso dall’Enciclica “Laudato Sii” di Papa Francesco che invita tutti gli uomini a vivere sull’esempio di S. Francesco, ad una “ecologia integrale” in armonia con Dio, con se stessi, con gli altri e con la natura.(Pasquale Iannucci)

