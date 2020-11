Natale, la pizza di scarola rivisitata dallo chef Valentino Buonincontri

Soffice, croccante, dal gusto tipicamente mediterraneo con l’aggiunta di uno strato abbondante di provola che lo rende ancor più accattivante al palato.

È il panuozzo di scarole “made in Bertie’s bistrot” che lo chef di origini mariglianesi e nolano di adozione, Valentino Buonincontri, propone per il Natale.

Non la classica pizza, a cui la tradizione ci ha abituato. La versione panuozzo proposta in questi giorni già piace ed è pronta a sostituire i gusti delle persone.

“In un momento così particolare per l’Italia intera che non ha risparmiato la Campania ed il nostro territorio facciamo lavorare la fantasia che, in cucina, non deve mai mancare – dichiara Valentino Buonincontri titolare del noto ed apprezzato locale di via dei Mille a Nola – si avverte poco l’aria del Natale con questo clima di ansia e di restrizioni e a noi chef il compito,quantomeno, di farlo vivere a tavola stuzzicando l’appetito ed il palato. Il nostro panuozzo conserva tutti gli ingredienti dell’antica tradizione napoletana ma con quel tocco di ‘provocazione gastronomica’ a cui proprio non so rinunciare con ingredienti di qualità. Vi aspetto per assaggiarlo. E per scoprire insieme a me l’ingrediente segreto. Sono certo – conclude lo chef – che vi conquisterà”.

