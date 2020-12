NATALE SOLIDALE: Villa Santa Filomena riceve un gustoso dono dalle Suore Canossiane di Avella.

Domani, 22 dicembre, l’Istituto delle Suore Canossiane di Avella, con l’aiuto di alcune famiglie del posto, doneranno a tutti gli ospiti della Residenza Sanitaria “Villa Santa Filomena “ di Mugnano del Cardinale, una pizza per pranzo.

Si tratta di gesto d’amore, in questo duro periodo, ed in prossimità delle Festività Natalizie, molto significativo, considerando anche che la pandemia non consente alle famiglie di poter fare accesso alla struttura e di conseguenza agli ospiti di poter vedere i propri cari.

Un gesto simbolico, insomma, che vale come un grande e caloroso abbraccio per tutti coloro che stanno attraversando a denti stretti questa pandemia e con l’augurio di poter tornare al più presto alla normalità.

Carla Carro

