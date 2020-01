NatAvellino19 torna nel centro di Avellino

Igers Avellino e FAI Giovani Avellino tornano nel centro di Avellino per l’evento conclusivo della terza edizione del contest #Natavellino19: sabato 11 gennaio dalle ore 17:00 i volontari del FAI vi aspettano nei pressi dell’ingresso del Convitto Nazionale lungo Corso Vittorio Emanuele II. Da lì partirà una passeggiata guidata dai volontari che vi racconteranno la storia degli edifici della città fino a piazza Libertà.

Alle 19:00 il percorso terminerà proprio all’inaugurazione della mostra fotografica del contest #Natavellino19 ospitata dal Godot Art Bistrot. Qui avverrà la premiazione per le foto migliori che hanno partecipato al contest incentrato sull’Irpinia nel magico periodo del Natale.

In questa occasione sarà possibile tesserarsi al FAI – Fondo Ambiente Italiano – a quote agevolate: per gli under 35 la quota è di €15,00 anziché €39,00.

Per rimanere aggiornati seguite sui social facebook e instagram Igers Avellino e FAI Giovani Avellino.

