Nel Genoa ben 14 positivi tra team e staff.

Dopo Perin e Schone, altri 14 casi positivi nel Genoa. In apprensione il Napoli che nell’ultimo match ha sfidato proprio i grifoni battendoli 6-0. Ecco il comunicato del club rossoblù. “Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi al Covid-19 salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dell’evoluzione della situazione”.

