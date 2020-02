Nella splendida cornice del Museo Archeologico di Nola Veronica Maya ha officiato la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Artis Suavitas

Il prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito in Italia ed all’estero alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti.

di Saverio Bellofatto

Una location d’eccezione il Museo Storico Archeologico di Nola, per la cerimonia del Premio Artis Suavitas 2020, promossa dall’omonima associazione guidata dall’avv. Antonio Larizza con il Patrocinio del MiBACT, della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e della direzione museale nolana. La realizzazione scultorea del premio affidata all’artista Cettina Prezioso che in collaborazione con Anna Napolitano Presidente dell’Associazione avellana Le Ali della Vita hanno prodotto l’opera, molto apprezzata da tutti i premiati e dal pubblico presente all’evento, “ I viaggi della Cultura” rappresentata da un aviatore che tiene le redini di un tappeto volante libro, un Aladino che porta la cultura e la sapienza nel mondo, un bisogno, una necessità. I premiati tutte personalità di elevato spessore artistico, scientifico e culturale presentati con maestria da una splendida Veronica Maya, accompagnata dalle note del pianoforte di Emanuele Gentile. Hanno ricevuto il premio: l’artista Antonio Nocera, Prof. Edoardo Cosenza (docente di Tecnica delle Costruzioni della Federico II), il giornalista Gianluigi Nuzzi, l’etoile Giuseppe Picone (Teatro di San Carlo), la ricercatrice Mariafelicia De Laurentis (professore di Astronomia e Astrofisica). Il Premio – ha dichiarato Larizza – è un prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito in Italia ed all’estero alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti”. Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non comune capacità d’innovazione nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità: Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Identità”; Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio & Basilico”. Nel corso della cerimonia sono state premiate anche quattro giovanissime laureate più meritevoli nel corso dell’Anno Accademico di riferimento, le quali, grazie al prezioso supporto dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro, riceveranno una Borsa di Studio per accedere a un Master di Secondo Livello presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Tanti i nomi di personalità del mondo accademico, politico e istituzionale presenti all’evento che hanno sottolineato la valenza del Premio Artis Suavitas, particolarmente soddisfatto il direttore del museo nolano arch. Giacomo Franzese che ha ringraziato Larizza per aver individuato Nola come location, e il Comitato Scientifico per la qualità della scelta dei premiati. L’avv. Antonio Larizza sempre sensibile e impegnato alla promozione della cultura e del territorio ha guidato per diversi anni la Fondazione Avella Città d’Arte ed è attualmente impegnato nella neo fondazione “Irpinia” promossa dal Presidente della Provincia di Avellino avv. Domenico Biancardi.

adsense – Responsive – Post Articolo