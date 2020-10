Nessuna diretta Rai per Foggia-Avellino, la smentita del club pugliese.

Comunichiamo che, per il match Foggia-Avellino di giovedi 22 ottobre (h 20:45) non è prevista alcuna diretta televisiva in chiaro sui canali nazionali.

La gara, come di consueto, verrà trasmessa on demand esclusivamente da ELEVEN SPORTS.

Smentiamo categoricamente qualsiasi altro tipo di notizia circolata, in merito all’evento.

Questa la precisazione del club rossonero dopo che in giornata era giunta la notizia della mediazione della Lega Pro con la Rai, con chiusura di accordo, per la copertura in chiaro della partita.

adsense – Responsive – Post Articolo