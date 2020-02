NEVE. Cade copiosa in bassa Irpinia. A Monteforte traffico quasi bloccato

Il maltempo previsto è arrivato prorompente già da stanotte imbiancando i monti sopra i 500 metri in Irpinia. Ma da mezzogiorno le condizioni meteo sono ulteriormente peggiorate con una nuova e abbondante nevicata su tutti i monti, a partire dalle aree collinari del Baianese fino in Alta Irpinia. A Monteforte la neve di queste ore sta creando problemi ai pendolari di ritorno da lavoro e agli studenti di ritorno da scuola. I mezzi pubblici si sono bloccati a Monteforte dove in queste ore si sta abbattendo una fitta nevicata. Strade ghiacciate e mezzi di soccorsi a lavoro per consentire il ripristino della circolazione. La situazione critica è prevista anche per domani anche se dalla nottata il vento potrebbe pulire il cielo dalle nuvole ma disagi sarebbero provocati dalle forte folate previste. Dal fine settimana il tempo è previsto in miglioramento.

