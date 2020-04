Neve in Irpinia, possibili danni alle colture in atto. La Confagricoltura avvisa. Foto

Neve abbondante non solo in alta Irpinia, ma anche sui rilievi intorno Avellino, sull’altopiano Valle Fredda a Quindici e sul versante della bassa Irpinia sopra i 600 metri. Il freddo fuori stagione provocherà sicuramente dei danni alle piante in fiore per cui la Confagricoltura invita le aziende a tenere monitorato l’andamento fenologico delle piante e ad intervenire subito dopo l’ondata di gelo con interventi mirati. Al primo segnale di crisi segnalarlo agli enti preposti.

adsense – Responsive – Post Articolo