NOCCIOLE. Volano le “Romane”, quotate a 8,00 euro a punto resa.

Prezzi in aumento per le nocciole, nel Lazio la qualità “Romana” ha raggiunto, e in alcuni casi superato, le 8,00 a punto resa, vale a dire che per una resa di 4,60 il prezzo si aggira, per quelle di prima scelta, intorno alle 370 euro a quintale. L’aumento, come già da noi previsto, è dovuto sicuramente all’aumento dei prezzi delle nocciole turche, che negli ultimi giorni hanno superato le 20 lire turche. Le prospettive sono ancora positive vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni anche in Campania che è sempre l’ultimo mercato ad avvantaggiarsi degli aumenti.

