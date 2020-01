Noccioro: Nasce Havana, la prima del segmento

Nasce Noccioro Havana, la nuova crema spalmabile dell’azienda noccioro fa il suo ingresso nell’innovativa categoria Creme Spalmabili Alla Nocciola Alcoolate di cui ne è anche la creatrice.

Noccioro Havana è una crema spalmabile a base di nocciola dal sapore piacevolmente arricchito dal Rhum, a bassa gradazione (3,9 % Alc. Vol.), con un gusto rivoluzionario ed un packaging accattivante.

Rivolgendosi ad un pubblico trasversale, dal giovane alla persona più matura, dal femminile al maschile ed aperto a nuove esperienze di gusto, da mangiare direttamente a cucchiaiate o da spalmare su qualsivoglia prodotto da forno, è un’alternativa alle classiche creme spalmabili oggi in commercio e si adatta a molteplici occasioni di consumo nell’arco della giornata.

Disponibile nel formato da 250g, Noccioro Havana si distingue per un packaging dal forte impatto estetico, costituito da un vasetto di design avvolto da carta naturale nera decorata da palme grigie appena percettibili e il nome del prodotto in rosso lucido con il gioco di caratteri tipico del brand Noccioro.

“Abbiamo voluto cogliere l’opportunità di creare un nuovo prodotto che facesse categoria a sé, un prodotto basato sulla materia principe del nostro territorio e che da esso prende il nome “la nocciola”. Crediamo molto in questa nuova categoria e pensiamo che possa aprire nuovi interessanti orizzonti per la nostra azienda” ha dichiarato Marco Maietta titolare di dell’azienda “Grazie a Noccioro Havana, siamo in grado di differenziare ulteriormente il nostro portafoglio nel mercato italiano, posizionandoci come “First One” come già capitando in precedenza, in un segmento che avrà sicuramente sviluppi molto interessanti.” ha agginto.

Noccioro Havana, la cui distribuzione è cominciata nella metà del mese di dicembre per il mercato italiano e si amplierà al mercato europeo ed extraeuropeo nel corso del 2020.

